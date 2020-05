CALCIOMERCATO – Jovic al Milan? Tutte le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il rebus attacco inizia a semplificarsi. Dopo i tanti nomi accostati al Milan, adesso la corsa è rimasta solo tra due. Zlatan Ibrahimovic, che tanto bene ha fatto nel corso di questi mesi, che garantisce leadership e carisma, oltre a qualità garantita; oppure Luka Jovic, che ha dalla sua l’età giovane (classe 1997) e tanta qualità, ma che comunque sarebbe una scommessa anche abbastanza costosa.

Il serbo sembra essere convinto dall’idea di vestire rossonero e il Milan lo gradirebbe molto, soprattutto nella figura di Ralf Rangnick, che vorrebbe riunire la coppia con Ante Rebic. Ovviamente, però, non può coesistere con Ibra. Ecco perchè per il momento per Ivan Gazidis sono in corso delle valutazioni, Jovic o Ibrahimovic è il grande dubbio del Milan. Nella video news tutte le ultime. Per avere più informazioni dettagliate LEGGI LA NOTIZIA >>>

