Calciomercato Inter – Vidal è nerazzurro: il suo primo allenamento | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Arturo Vidal, centrocampista cileno classe 1987, come noto ha lasciato il Barcellona per far ritorno in Italia. Ha ritrovato, all'Inter, il suo ex tecnico Antonio Conte, con il quale ha condiviso tanti successi alla Juventus. Ecco, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le immagini del primo allenamento di Vidal presso il centro sportivo nerazzurro ad Appiano Gentile.