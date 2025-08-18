PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Inter, via Pavard? Due nomi per la sua sostituzione | VIDEO
L'Inter potrebbe cedere Benjamin Pavard in questo calciomercato estivo: ecco chi potrebbe prendere il posto del francese in difesa. Il video
L'eventuale uscita del francese Benjamin Pavard costringerebbe l'Inter a piazzare un colpo di calciomercato tra i difensori. Due nomi su tutti, quello di Oumar Solet dell'Udinese e quello di Loïc Badé del Siviglia, anche se i contatti costanti con il Bayer Leverkusen rischiano di concretizzarsi a breve. Guarda il video