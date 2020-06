Calciomercato Inter – Via Lautaro, si pensa al gran colpo Immobile | News

CALCIOMERCATO INTER – Nell’attacco dell’Inter di Antonio Conte per la stagione 2020-2021 sarà rivoluzione. L’unico, infatti, certo di restare è il belga Romelu Lukaku, classe 1993, prelevato appena la scorsa estate, per una settantina di milioni di euro, dal Manchester United.

Alexis Sánchez dovrebbe tornare proprio ai ‘Red Devils‘ per fine prestito, Sebastiano Esposito dovrebbe andare via in prestito per giocare con maggiore continuità e, infine, andrà delineato, una volta per tutte, il futuro di Lautaro Martínez. In Spagna dicono che il ‘Toro‘ argentino abbia già raggiunto un’intesa con il Barcellona: cinque anni di contratto a 12 milioni di euro netti l’anno.

Inter e Barcellona, adesso, dovrebbero sedersi al tavolino per trovare un accordo economico sulla cessione del numero 10. Nel caso di una partenza dell’ex Racing Club de Avellaneda, secondo quanto riferito da ‘7 Gold‘, l’Inter avrebbe in mente di piazzare un colpo clamoroso: i nerazzurri vorrebbero acquistare Ciro Immobile dalla Lazio!

Classe 1990, sotto contratto con i biancocelesti fino al 30 giugno 2023, Immobile è giudicato assolutamente incedibile dal Presidente della Lazio, Claudio Lotito, e questo è stato ribadito qualche giorno fa anche dal direttore sportivo dei capitolini, Igli Tare. Sono già in corso negoziati, oltretutto, per il prolungamento del contratto di Immobile con adeguamento dell’ingaggio.

Ma l’Inter, alla ricerca di una punta di grosso calibro (116 gol in 167 gare, finora, per Immobile con la Lazio), vorrebbe comunque fare un tentativo, preferendo l’attaccante campano a, per esempio, Edinson Cavani e Timo Werner. Su Immobile c’è anche il Napoli. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>