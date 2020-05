Calciomercato Inter – Via Lautaro Martínez? C’è Dembélé: il punto | News

CALCIOMERCATO INTER – Si fa sempre più probabile la cessione di Lautaro Martínez al Barcellona (anche se PSG e Manchester City continuano a non mollare la presa sul ‘Toro‘ argentino): in caso, a fine stagione, si consumi la separazione tra le parti, l’Inter avrebbe bisogno di un nuovo attaccante.

Sul taccuino dei nerazzurri c’è sempre Timo Werner, attaccante tedesco del RB Lipsia, il quale, però, suscita qualche perplessità al tecnico Antonio Conte: il numero 11 dei ‘Tori Rossi‘, infatti, predilige spazi e profondità, mentre l’allenatore salentino vorrebbe un attaccante che, come Lautaro Martínez, sappia giocare anche spalle alla porta e che si integri con Romelu Lukaku.

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, sarebbero in rialzo le quotazioni di Moussa Dembélé, classe 1996, centravanti francese ex Celtic, attualmente in forza all’Olympique Lione, autore di 36 gol in 78 gare nelle ultime due stagioni con la maglia dell’OL del vulcanico Presidente Jean-Michel Aulas.

Sembra che l’Olympique Lione, in estate, voglia fare cassa cedendo proprio Dembélé ed accetterebbe un’offerta di 40 milioni di euro per privarsi del suo bomber. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono pronti ad affondare il colpo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>