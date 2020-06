Calciomercato Inter – Via Godín? È già pronto il sostituto | News

CALCIOMERCATO INTER – Dopo appena una stagione potrebbe terminare l’avventura di Diego Godín all’Inter. Il difensore uruguaiano, classe 1986, che l’estate scorsa aveva scelto i nerazzurri dopo aver militato molti anni nell’Atlético Madrid, infatti, non è riuscito a calarsi bene nella realtà italiana e nel 3-5-2 del tecnico Antonio Conte.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, l’Inter attende soltanto l’offerta giusta per lasciar partire Godín, giunto a parametro zero e sotto contratto con il club di Via della Liberazione ancora per due stagioni. Sul centrale sudamericano c’è l’Olympique Lione. Cedere Godín consentirebbe all’Inter di togliersi dal bilancio uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione.

E l’Inter, qualora Godín andasse via, come lo sostituirebbe? Ci sono dialoghi già avanzati con l’Hellas Verona per l’acquisizione del cartellino di Marash Kumbulla, classe 2000, centrale albanese che si è distinto in questa stagione. I nerazzurri sembrano essere in netto vantaggio su Lazio e Juventus per Kumbulla e potrebbero chiudere con gli scaligeri da un momento all’altro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>