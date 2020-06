Calciomercato Inter – Tutto su Aubameyang, ma c’è anche il Barça | News

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter di Antonio Conte, vista la sicura partenza (fine prestito) di Alexis Sánchez a fine stagione e la situazione, un po’ incerta, intorno l’argentino Lautaro Martínez, sta cercando un attaccante in vista del 2020-2021.

Sfumato Timo Werner, passato al Chelsea, troppo costoso Edinson Cavani, le attenzioni dell’Inter si sono rivolte a Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, centravanti franco-gabonese cresciuto nelle giovanili del Milan e punto di forza dell’Arsenal di Mikel Arteta in Premier League.

Aubameyang può andare via ad una cifra ‘contenuta’, poiché il suo contratto con i ‘Gunners‘ scadrà tra un anno, il 30 giugno 2021, e non è ancora stato raggiunto un accordo sul rinnovo. Sul calciatore, cannoniere di razza, però, c’è anche il Barcellona, inizialmente su Lautaro Martínez, ma che ora giudica il centravanti un investimento troppo oneroso.

Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘, su Aubameyang, tra Inter e Barcellona, sarebbero in vantaggio i catalani, in quanto, oltre a 20 milioni di euro in contanti, offrirebbero all’Arsenal anche il cartellino del portiere brasiliano Neto Norberto Murara, manna dal cielo per i londinesi che hanno perso Bernd Leno per un un lungo periodo.

Aubameyang-Inter, però, è un affare ancora possibile, i cui sviluppi saranno tutti da seguire nei prossimi giorni. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>