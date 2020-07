Calciomercato Inter – Tutti i segreti del possibile colpo Messi | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – L’Inter, in questi giorni, ha ripreso a sognare il colpo Lionel Messi, classe 1987, fuoriclasse argentino in scadenza di contratto con il Barcellona il 30 giugno 2021 ed in rotta con la società e con l’ambiente. Il gruppo ‘Suning‘, dunque, sta valutando di mettere a segno una grande operazione di mercato, favorito, anche, dall’ingresso di possibili super sponsor nell’affare.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, se Messi decidesse di interrompere il suo rapporto con il Barça, l’Inter avrebbe delle concrete chance di prenderlo perché nel 2021 l’attuale fatturato nerazzurro, pari adesso a 377 milioni di euro, sarà destinato a crescere con l’addio al main sponsor ‘Pirelli‘ e con l’arrivo di un altro brand da 30 milioni di euro l’anno al suo posto.

‘Suning‘, inoltre, avrebbe pianificato un investimento triennale da 1,3 miliardi di euro atto ad acquisire brand europei, marchi riconosciuti in Italia e nel Vecchio Continente. L’eventuale acquisto di Messi per l’Inter, sarebbe, dunque un acceleratore eccezionale per lo sbarco europeo di ‘Suning‘. I tifosi dell’Inter, quindi, possono legittimamente sognare la ‘Pulce‘. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

