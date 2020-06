CALCIOMERCATO INTER – Torna Nainggolan: le ipotesi

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Al termine della stagione, dopo il prestito al Cagliari, tornerà in nerazzurro Radja Nainggolan. Il Ninja, però, non è destinato a rimanere all’Inter, nonostante gli ottimi mesi con la maglia del club sardo. Di certo, però, le buone prestazioni aiuteranno il club meneghino a trovare una nuova soluzione. Le ipotesi sono varie. Potrebbe tornare al Cagliari in prestito o anche a titolo definitivo, se si abbasserà l’ingaggio. Il club sardo deve anche incassare 30 milioni dall’Inter per Nicolò Barella, che scenderebbero con il passaggio di Nainggolan. Piace sempre anche alla Roma, dove tornerebbe volentieri. Infine, si è fatta avanti la Fiorentina, con cui l’Inter parla anche di Federico Chiesa. Il talento azzurro è valutato 48 milioni, ma se il discorso Nainggolan andasse avanti la parte cash potrebbe scendere a 32 milioni. Nainggolan piaceva anche al Milan LEGGI LA NOTIZIA >>>

