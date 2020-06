Calciomercato Inter – Tonali conteso alla Juventus: l’idea nerazzurra | News

CALCIOMERCATO INTER – Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del centrocampo del Brescia, potrebbe trasferirsi, nel corso della prossima sessione di calciomercato, o all’Inter o alla Juventus.

Lo ha dichiarato, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘, il Presidente delle ‘Rondinelle‘, Massimo Cellino, spiegando come il ragazzo preferisca nerazzurri o bianconeri rispetto alle soluzioni estere Barcellona e PSG. Anche Milan, Napoli e Fiorentina sembrerebbero tagliate fuori dalla corsa al cartellino di Tonali. Il quale, dunque, presto si troverà a decidere dove proseguire la sua carriera.

Tanto, ovviamente, dipenderà anche dall’offerta che Inter e Juventus proporranno al Brescia e se sarà ritenuta soddisfacente da Cellino. L’Inter, da questo punto di vista, avrebbe intenzione di proporre ai biancoblu anche un calciatore in cambio. Si tratta di Andrea Pinamonti, classe 1999, quest’anno al Genoa (l’Inter vanta una prelazione sul riacquisto del calciatore, n.d.r.), centravanti della Nazionale Italiana Under 21.

Cellino, però, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, accetterebbe Pinamonti soltanto a titolo definitivo e non in prestito, come vorrebbe l’Inter. E lo stesso Pinamonti, dal canto suo, vorrebbe evitare di ritrovarsi, magari, in Serie B nell’anno che porta agli Europei.

L'entourage di Tonali avrebbe già trovato un accordo con l'Inter, sulla base di 2,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni e versando 50 milioni di euro al Brescia potrebbe chiudere rapidamente l'accordo. Ma la Juventus potrebbe tornare in gioco con una super offerta per il numero 4 del Brescia.