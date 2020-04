Calciomercato Inter – Svolta nel futuro di Icardi: le ultime | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport‘ in questi giorni Leonardo, direttore sportivo del PSG, sta lavorando per cominciare a definire l’organico in vista della prossima stagione e uno dei primi nodi da sciogliere riguarda il futuro di Mauro Icardi.

Icardi, classe 1993, attaccante argentino autore di 20 gol in 31 gare tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali con il PSG, si trova attualmente in prestito in Francia: i parigini possono riscattarlo per 70 milioni di euro e, in base alle informazioni dei media transalpini, avrebbero deciso di far valere il proprio diritto.

Questo perché il PSG perderà Edinson Cavani, in scadenza di contratto e, pertanto, vuole blindare il proprio reparto offensivo con l’acquisizione di Icardi a titolo definitivo. Leonardo, in virtù di ciò, avrebbe già telefonato a Wanda Nara per manifestare l’intenzione del club francese: la moglie-manager del centravanti, pur non avendo ancora dato il proprio assenso, ha chiesto dettagli ed informazioni sullo spazio che il marito potrà avere a Parigi.

Per 'RMC Sport', infatti, non correrebbe buon sangue tra Icardi e Thomas Tuchel, tecnico del PSG, il quale, però, a fine stagione potrebbe essere sostituito da Massimiliano Allegri. Nel caso in cui fosse l'ex Milan e Juventus a finire in Francia, Icardi resterebbe volentieri al PSG. E per l'Inter si tratterebbe di una maxi-plusvalenza per il bilancio.