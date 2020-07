Calciomercato Inter – Spunta l’opzione Mandzukic per l’attacco | News

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter è alla ricerca di un centravanti che, nella prossima stagione, possa far rifiatare di tanto in tanto il belga Romelu Lukaku ma che, al contempo, possa giocare anche di fianco il gigante ex Manchester United. Un elemento di esperienza internazionale e di livello, magari uno abituato a vincere.

Il profilo, insomma, di Olivier Giroud, classe 1986, centravanti francese del Chelsea, il quale, però, ha prolungato il suo contratto con i ‘Blues‘ fino al 30 giugno 2021. Ecco, dunque, che nelle ultime ore, in casa Inter, si starebbe facendo largo un’ipotesi alquanto suggestiva.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato, infatti, come i nerazzurri stiano pensando a Mario Mandzukic, classe 1986, centravanti croato ex Wolfsburg, Bayern Monaco, Atlético Madrid e Juventus, attualmente libero sul mercato poiché ha rescisso da qualche giorno il contratto che lo legava ai qatarioti dell’Al-Duhail.

Mandzukic, per caratteristiche fisiche, tecniche ed umane, è uno di quei giocatori che piacciono al tecnico interista, Antonio Conte ed il legame tra Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di Via della Liberazione e l'attaccante croato è ben saldo sin dai comuni tempi bianconeri. Sarà Mandzukic l'uomo giusto per l'Inter?