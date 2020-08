Calciomercato Inter – Sorpresa Perisic: torna e resta nerazzurro | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Ieri sera, a Lisbona, è stato tra i protagonisti del roboante 8-2 rifilato dal suo Bayern Monaco al Barcellona del sogno nerazzurro Lionel Messi: il croato Ivan Perisic ha anche messo a segno una gran bella rete, un diagonale di sinistro ad incrociare sul secondo palo, che ha contribuito a riportare in vantaggio i bavaresi dopo lo sciagurato autogol di David Alaba.

Stagione, fin qui, molto buona di Perisic che, come si ricorderà, la passata estate l’Inter aveva ceduto in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 20 milioni di euro) al Bayern Monaco, club con il quale la società di Via della Liberazione vanta ottimi rapporti. Questi, però, non sono bastati affinché il Bayern, nonostante lo ‘score‘ di Perisic in biancorosso (finora 8 gol in 33 gare tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania), decidesse di esercitare il diritto di riscatto.

Pertanto, dal prossimo 1° settembre Perisic tornerà ad essere, ufficialmente, un calciatore dell’Inter di Antonio Conte. L’allenatore che, un anno fa, sull’altare del 3-5-2, aveva sacrificato il croato, vice Campione del Mondo nel 2018 con la sua Nazionale, lasciandolo andare via senza troppi rimpianti. Ora, però, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, la situazione sembra essere cambiata: Conte avrebbe cambiato idea su Perisic e sarebbe pronto a concedergli una nuova chance in nerazzurro nella stagione 2020-2021.

Finora, nell'Inter, Perisic ha giocato dal 2015 al 2019, segnando 40 gol in 163 gare tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia.