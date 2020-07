Calciomercato Inter – Skriniar al Manchester United? La contropartita | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Come ormai noto Inter e Manchester United si stanno sentendo, da giorni, per la definizione dell’affare Alexis Sánchez. Il cileno si trova attualmente in prestito ai nerazzurri fino al prossimo 5 agosto ed i ‘Red Devils‘ acconsentirebbero a lasciarlo a Milano anche per disputare la fase finale dell’Europa League soltanto nel caso in cui il club di Via della Liberazione lo riscattasse a titolo definitivo per la prossima stagione.

L’Inter, per il momento, sta puntando la strada del rinnovo del prestito e, quindi, la conferma di Sánchez alla corte di Antonio Conte potrebbe rivelarsi impresa ardua. A meno che l’Inter non ‘cedesse’ alle lusinghe del Manchester United per un suo forte calciatore nell’ambito di un’operazione allargata che potrebbe accontentare tutti. La squadra di Ole Gunnar Solskjaer, secondo quanto riferito da ‘Top Calcio 24‘, infatti, vorrebbe Milan Skriniar.

Skriniar, classe 1995, difensore centrale slovacco che l’Inter prelevò nel 2017 dalla Sampdoria, non è più considerato intoccabile. Il Manchester United vorrebbe girare all’Inter soldi più il cartellino di Chris Smalling, classe 1989, difensore centrale inglese attualmente in prestito alla Roma e che potrebbe non essere confermato dal club giallorosso (situazione identica a quella di Sánchez).

Qualora i nerazzurri dessero il via libera all’affare, a quel punto il Manchester United potrebbe ammorbidirsi sul rinnovo del prestito del cileno. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

