Calciomercato Inter – Sirene inglesi per Lautaro Martínez | News

CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martínez, classe 1997, in questa stagione ha davvero convinto tutti. Il ‘Toro‘ nerazzurro, uscito dall’ombra di Mauro Icardi sotto la conduzione tecnica di Antonio Conte, è esploso in nerazzurro: il nativo di Bahía Blanca ha realizzato 16 gol tra campionato e coppe formando una super coppia offensiva con Romelu Lukaku.

Le prestazioni di Lautaro Martínez non sono passate inosservate all’estero: il numero 10 dell’Inter, infatti, sotto contratto con il club di Corso Vittorio Emanuele fino al 30 giugno 2023, può essere strappato ai nerazzurri previa versamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro prevista dal suo accordo con la società meneghina.

Da tempo Lautaro Martínez è corteggiato nella Liga spagnola, dove il Barcellona (soprattutto) ed il Real Madrid (in seconda battuta) sembrerebbero pronti a versare quanto dovuto per liberare il calciatore e portarlo in Spagna. Attenzione, però, perché, nelle ultime ore, è emersa una nuova pretendente nella Premier League inglese per l’argentino.

Si tratta del Liverpool di Jürgen Klopp che, molto probabilmente, si libererà di Roberto Firmino al termine della stagione ed avrebbe messo gli occhi proprio sul ‘Toro‘ per la sua sostituzione. L’Inter gongola, possibile si apra un’asta per Lautaro Martínez. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>