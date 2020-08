Calciomercato Inter – Sì di Tonali: si chiuderà dopo l’Europa League | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il centrocampista Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del centrocampo del Brescia, ha scelto l’Inter e ha chiesto al suo procuratore, Giuseppe Bozzo, di definire l’affare con il club nerazzurro.

Tonali, dunque, aspetta che Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di Via della Liberazione, definisca l’affare con Massimo Cellino, Presidente del Brescia. Il calciatore sta seguendo con molta attenzione il percorso dei nerazzurri in Europa League e al termine della competizione si entrerà nella fase calda per la trattativa del suo trasferimento.

L’Inter, ha sottolineato il quotidiano romano, non è preoccupato dall’inserimento di Juventus, Milan e PSG sul calciatore: il ragazzo, infatti, vuole lavorare con Antonio Conte ed è convinto di come sia l’Inter il club che possa rappresentare il meglio per il suo futuro professionale. All’interno del Brescia c’è, inoltre, la sensazione che Tonali abbia già limato tutti i dettagli del suo accordo con i nerazzurri.

Per lui è pronto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con ingaggio di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’offerta dell’Inter per il Brescia, secondo il ‘CorSport‘, è così articolata: prestito oneroso a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato ad ulteriori 25 milioni di euro, per un totale, dunque, di 35, che scatterà nell’estate 2021.

Dopo Achraf Hakimi ed il riscatto di Alexis Sánchez, Tonali si avvia ad essere, quindi, il terzo acquisto nerazzurro per il 2020-2021. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>