CALCIOMERCATO INTER – Sensi, situazione complicata: le ultime

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Cinque infortuni in una stagione per Stefano Sensi, il cui futuro è ora molto incerto. Le prestazioni sono state convincenti, ma la tenuta fisica dà non poche perplessità all’Inter, che ora non è più convinta di riscattare il giocatore dal Sassuolo. Il prezzo è fissato a 20 milioni, ma i nerazzurri vorrebbero appunto uno sconto che però i neroverdi non hanno intenzione di concedere. Quindi, con ogni probabilità, se tutto restasse così, Sensi tornerebbe al Sassuolo, a meno che non convinca tutti i questo finale di stagione… Nella video news le ultime.

