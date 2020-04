Calciomercato Inter – Sensi resta, ma cambiano gli accordi | News

CALCIOMERCATO INTER – La scorsa estate, come si ricorderà, l’Inter vinse un duello di mercato con il Milan strappando ai rossoneri Stefano Sensi, con cui il club di Via Aldo Rossi aveva già un accordo, proprio sul filo di lana alzando la posta, economica, con il Sassuolo, società proprietaria del suo cartellino.

Mentre il Diavolo si era spinto a 15-18 milioni di euro per l’acquisto di Sensi a titolo definitivo, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, aveva messo sul piatto dell’amico e collega neroverde, Giovanni Carnevali, un prestito oneroso di 3 milioni di euro ed un diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro.

Sensi, quindi, aveva preso la strada di Milano, ma quella nerazzurra. Dopo un inizio di stagione sfolgorante, è stato fermato da numerosi infortuni muscolari e, in virtù di questo, sono cominciate a circolare voci sulla possibilità che l’Inter non esercitasse il diritto di riscatto del suo cartellino.

Secondo ‘calciomercato.com‘, niente di tutto questo. Anzi. Il giocatore piace tantissimo ad Antonio Conte, tecnico dell’Inter, il quale punta su Sensi anche per il futuro. E sebbene esista un accordo tra Inter e Sassuolo per trasformare la cessione di Sensi in un acquisto a titolo definitivo da parte dei nerazzurri, si comincia a ragionare su una soluzione alternativa.

Ovvero, quella di chiedere al Sassuolo il rinnovo del prestito per un'altra stagione, rinviando il riscatto definitivo di Sensi all'estate 2021.

