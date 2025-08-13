PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Inter, Sancho alternativa a Lookman? Dipende da … | VIDEO
CALCIOMERCATO INTER
Calciomercato Inter, Sancho alternativa a Lookman? Dipende da … | VIDEO
Jadon Sancho del Manchester United all'Inter in questo calciomercato estivo invece di Ademola Lookman dell'Atalanta? Il punto nel video
Durante l'ultimo episodio de 'La Tripletta', il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport' sul calcio e sul calciomercato, i giornalisti sportivi Paolo Avanti, Francesco Pietrella e Francesco Calvi hanno discusso su quanto convenga all'Inter guardare a Jadon Sancho del Manchester United come alternativa ad Ademola Lookman per l'attacco. Guarda il video