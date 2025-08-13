Calciomercato Inter, Sancho alternativa a Lookman? Dipende da … | VIDEO

Jadon Sancho del Manchester United all'Inter in questo calciomercato estivo invece di Ademola Lookman dell'Atalanta? Il punto nel video

Durante l'ultimo episodio de 'La Tripletta', il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport' sul calcio e sul calciomercato, i giornalisti sportivi Paolo Avanti, Francesco Pietrella e Francesco Calvi hanno discusso su quanto convenga all'Inter guardare a Jadon Sancho del Manchester United come alternativa ad Ademola Lookman per l'attacco. Guarda il video