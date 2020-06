CALCIOMERCATO INTER – Sanchez sarà confermato? Le ultime

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Questa seconda parte di stagione, così staccata, servirà anche e soprattutto a quei giocatori che devono giocarsi la conferma, come Alexis Sanchez, di proprietà del Manchester United in prestito all’Inter. Il cileno ha avuto problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, ma nelle ultime uscite è parso in forma. I nerazzurri vogliono valutare l’eventuale conferma e la situazione di Lautaro Martinez potrebbe garantirgli più spazio. I Red Devils però chiedono ancora troppo per l’Inter, che è disposto a sborsare al massimo 16 milioni per il classe 1988. Nella video news le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓