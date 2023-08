“Hai firmato per l’Inter?”: Samardzic risponde così al tifoso | VIDEO

Lazar Samardzic può vestire la maglia dell'Inter in questo calciomercato. Simpatico siparietto tra il serbo di origine tedesca e un tifoso

Lazar Samardzic, classe 2002, talento dell'Udinese, può finire all'Inter nei prossimi giorni di calciomercato. Ieri è avvenuto un simpatico siparietto tra il giocatore ex RB Lipsia e Hertha Berlino e un tifoso, che ha 'pizzicato' il numero 24 dei friulani per strada, in auto. Gli ha chiesto se avesse già firmato per l'Inter ... ecco, nel video, la risposta di un divertito Samardzic!