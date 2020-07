CALCIOMERCATO INTER – Rivoluzione Marotta: le ultime

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Non le manda a dire, come al solito, Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter continua a lamentarsi per la rosa corta e non all’altezza degli obiettivi. A dargli corda, c’è Giuseppe Marotta, pronto ad accontentarlo anche nel prossimo calciomercato dell’Inter. È infatti pronta a una vera e propria rivoluzione. Nessuno certo di rimanere salvo Romelu Lukaku e qualche altro elemento. Nella video news tutte le ultime e i dettagli.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓