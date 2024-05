Inter, Lautaro Martínez: “Rinnovo vicino. Ecco quando vorrei firmare” | VIDEO

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, ha parlato del rinnovo del suo contratto in un'intervista esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter e capocannoniere del campionato di Serie A, è stato in visita alla redazione de 'La Gazzetta dello Sport' per un'intervista esclusiva: in questo estratto video l'argentino parla della trattativa per il rinnovo del suo contratto con il club nerazzurro