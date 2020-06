Calciomercato Inter – Rinnovo Brozovic: cifre e dettagli del contratto | News

CALCIOMERCATO INTER – Nonostante l’arrivo, sempre più probabile, di Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del centrocampo del Brescia, alla corte di Antonio Conte per la prossima stagione, l’Inter ha deciso di proseguire il rapporto professionale con il regista croato Marcelo Brozovic, togliendolo, di fatto, dal mercato.

Brozovic, classe 1992, in nerazzurro dal gennaio 2015, è attualmente sotto contratto con il club di Via della Liberazione fino al 30 giugno 2022 e, nel suo accordo con l’Inter, è presente una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Per Conte, però, Brozovic è fondamentale e, pertanto, le parti sono al lavoro per rinnovare il contratto.

Per ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è pronto ad offrire a ‘Epic Brozo‘ un nuovo accordo, valido fino al 30 giugno 2024, con un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione, un piccolo ritocco rispetto i 3,5 attualmente percepiti.

I nerazzurri, logicamente, hanno intenzione di eliminare, dal nuovo accordo, la clausola rescissoria. Segno che Brozovic è giudicato elemento importante anche per l’Inter che verrà. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>