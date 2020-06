CALCIOMERCATO INTER – Prende quota Belotti: le ultime

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, in casa Inter c’è ancora più voglia di fare una squadra più forte in vista del prossimo anno. Bisognerà sfruttare le occasioni e la cessione di Lautaro Martinez, ormai scontata, può essere una di queste. Dal Toro, i nerazzurri guadagneranno 111 milioni tra parte cash e contropartite. Soldi che, in parte, potrebbero essere girati a un altro Toro. Prende sempre più quota, infatti, l’idea Andrea Belotti, capitano del Torino. Il Gallo ha dato il proprio benestare, ma per Urbano Cairo, come ormai noto, è incedibile se non per i soliti 100 milioni. Nel video le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓