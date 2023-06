Calciomercato Inter – Chi dopo Onana? I possibili sostituti | VIDEO

André Onana potrebbe lasciare l'Inter in questo calciomercato estivo per approdare al Manchester United. Ecco chi potrebbe rimpiazzarlo

André Onana, portiere camerunense classe 1996, potrebbe lasciare l'Inter dopo appena una stagione in Italia per approdare - in cambio di 50 milioni di euro - in Inghilterra al Manchester United. Chi potrebbe prenderne il posto in nerazzurro? Sono emersi, nelle ultime ore, i nomi di Hugo Lloris, Keylor Navas e Yann Sommer. Facciamo il punto in questo video di 'GazzettaTV'