Calciomercato Inter – Piace Luis Díaz: lo consiglia Córdoba | News

CALCIOMERCATO INTER – Molto probabilmente, al termine di questa stagione, l’Inter dovrà andare alla caccia di esterni per il 3-5-2 di Antonio Conte.

Difficilmente, infatti, verrà riscattato il nigeriano Victor Moses dal Chelsea e, altrettanto difficilmente, resterà in nerazzurro anche il ghanese Kwadwo Asamoah, alle prese con continui problemi fisici.

‘AS‘, nella sua edizione colombiana, ha rivelato come nelle ultime ore si sia acceso l’interesse dell’Inter per Luis Díaz, classe 1997, nativo di Barrancas, esterno mancino in forza al Porto ed arrivato in Portogallo nell’estate 2019 proveniente dallo Junior Barranquilla.

Presenza fissa nell’undici titolare del tecnico Sergio Conceição (ex ala destra nerazzurra, n.d.r.), Luis Díaz sarebbe stato consigliato all’Inter da Iván Ramiro Córdoba, ex difensore della squadra meneghina ed oggi procuratore.

Sotto contratto con il Porto fino al 30 giugno 2024, Luis Díaz può essere ceduto per 15 milioni di euro. Cifra abbordabile per le casse del club di Via della Liberazione.