Calciomercato Inter – Piace Ihattaren: le volontà del giocatore | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – L’Inter di Antonio Conte, in questo periodo, ha confermato di essere molto attenta al calciomercato giovanile. La scorsa estate, per esempio, i nerazzurri avevano prelevato Lucien Agoumé, classe 2002, dal Sochaux: un calciatore molto promettente che l’allenatore della squadra meneghina ha già fatto esordire in Prima Squadra e nella massima serie.

Adesso, i ‘rumors‘ di mercato danno l’Inter in corsa per aggiudicarsi il cartellino del centrocampista olandese Mohamed Ihattaren, classe 2002, trequartista di origine marocchina che, in questa stagione, ha giocato 34 gare con il PSV Eindhoven, segnando 9 gol e fornendo 9 assist.

Ihattaren ha commentato le voci di mercato che lo vorrebbero vicino all’Inter ai microfoni di ‘Voetbal International‘: “​Il mio futuro è nelle mani di Mino Raiola (il suo procuratore, n.d.r.). Io vorrei restare al PSV un altro anno”. Per avere il giovane talento, dunque, i nerazzurri dovranno pazientare forse ancora dodici mesi … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

