Inter, Onana in partenza. Ma i tifosi lo pregano di restare | VIDEO

André Onana passerà in queste ore dall'Inter al Manchester United per 55 milioni di euro. I tifosi, però, sperano che lui cambi idea ...

André Onana, classe 1996, portiere camerunense dell'Inter, passerà nelle prossime ore al Manchester United per 55 milioni di euro, bonus inclusi. Terminerà, così, dopo appena una stagione la sua esperienza in maglia nerazzurra. I tifosi dell'Inter, però, sperano che l'ex Ajax ci ripensi e che resti. Guardate come lo hanno 'assalito' ad Appiano Gentile, dove l'estremo difensore si è presentato per il primo giorno di raduno della squadra di Simone Inzaghi. Il video