CALCIOMERCATO INTER – Offerta del Barcellona per Lautaro Martinez!

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Si potrebbe già essere a una svolta per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino piace, come ormai noto, al Barcellona e lui stesso vorrebbe giocare con Lionel Messi. La trattativa va avanti, ma l’Inter non fa sconti e chiede i 111 milioni di clausola rescissoria. Il Barcellona sembra aver compreso sia difficile smuovere i nerazzurri, ma provano ad arrivare alla cifra con l’inserimento di una contropartita. All’Inter piace Junior Firpo, terzino sinistro classe 1996 con clausola rescissoria da 200 milioni. Ovviamente non sarebbe questa la valutazione e sue questa c’è ancora un po’ di distanza. Può essere però proprio lo spagnolo l’uomo giusto per convincere l’Inter. Nel video le ultime. Per altri dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓