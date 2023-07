Calciomercato Inter – Obiettivo Trubin: scheda e curiosità | VIDEO

Anatolij Trubin è un obiettivo di calciomercato dell'Inter nel caso in cui André Onana finisse al Manchester United. Conosciamolo meglio

Anatolij Trubin, classe 2001, è il portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk, nonché obiettivo prioritario di calciomercato dell'Inter nel caso in cui André Onana finisse al Manchester United. Enfant prodige, capace di soffiare il posto ad una colonna della squadra come Andrij Pjatov, Trubin si candida (con Yann Sommer del Bayern Monaco) a rilevare l'eredità del camerunense. Guarda il video di 'GazzettaTV' per scoprire tutto sul possibile nuovo numero uno nerazzurro