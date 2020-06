Calciomercato Inter – Obiettivo Tonali: la strategia di Marotta | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, è sempre Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista del Brescia, il grande obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione.

Tonali, come noto, piace moltissimo anche alla Juventus e pertanto Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di Via della Liberazione, sta cercando di accelerare i tempi per bruciare i bianconeri e mettere le mani sul gioiello del club presieduto da Massimo Cellino.

La strategia nerazzurra, per prendere Tonali, è simile a quella che, appena l’anno scorso, ha portato Nicolò Barella dal Cagliari all’Inter: prestito oneroso con obbligo di riscatto, più una cospicua cifra in bonus legata a presenze in campo e successi di squadra.

Il costo totale dell’operazione sarebbe di 50 milioni di euro, esattamente la stessa cifra richiesta dal Brescia per il suo gioiello. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>