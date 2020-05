Calciomercato Inter – Nainggolan, futuro deciso: il destino del belga | News

CALCIOMERCATO INTER – La scorsa estate l’Inter, dopo aver comunicato a Radja Nainggolan come non rientrasse nel progetto tecnico di Antonio Conte, aveva trovato al ‘Ninja‘ una nuova sistemazione. Una destinazione a lui gradita, Cagliari, dove si era imposto nel calcio italiano e dove avrebbe potuto stare vicino alla moglie malata.

Nainggolan, in Sardegna, respirando ‘aria di casa’, ha disputato un’ottima stagione ma, in estate, il suo futuro andrà definito una volta per tutte. Giunto in rossoblu in prestito con diritto di riscatto, appare, oggi, alquanto difficile che il club presieduto da Tommaso Giulini eserciti tale diritto versando all’Inter i 20 milioni di euro richiesti per il cartellino.

Si va, dunque, verso il ritorno di Nainggolan all’Inter e, vista la crisi economica che ha colpito il calcio per la pandemia da coronavirus, con la necessità di non dover e poter svendere i calciatori, che rappresentano un patrimonio della società, il ‘Ninja‘ potrebbe restare per giocarsi finalmente le sue chances con Conte.

Il centrocampista belga, classe 1988, ha ancora due anni di contratto con il club di Via della Liberazione, fino al 30 giugno 2022 e, anche partendo dalla panchina, potrebbe essere proprio lui il giocatore 'alla Arturo Vidal' che Conte, da tempo, continua a chiedere alla dirigenza interista.