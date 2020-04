Calciomercato Inter – Nainggolan e Perisic potrebbero tornare | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nella stagione 2020-2021 il centrocampista belga Radja Nainggolan e l’esterno offensivo croato Ivan Perisic potrebbero far parte della rosa dell’Inter di Antonio Conte.

I calciatori, infatti, rientreranno dai rispettivi prestiti a Cagliari e Bayern Monaco e, con tutta probabilità, rinforzeranno l’organico nerazzurro, giacché Conte non ha messo alcuna preclusione sia sua Nainggolan sia su Perisic. Discorso diverso, invece, per Mauro Icardi, per il quale si troverà una situazione differente.

A Conte, infatti, un centrocampista con le qualità di interdizione, inserimento ed impostazione del gioco come Nainggolan serve (non a caso ha ripetutamente chiesto alla società di Via della Liberazione di prendergli Arturo Vidal) e per Perisic può essere studiato un ruolo da seconda punta atipica che possa agire all’occorrenza a supporto di Romelu Lukaku.

L’Inter, ad ogni modo, non ha intenzione di svenderli. Quindi, a meno che qualcuno non si presenti con i 20 milioni di euro richiesti per il ‘Ninja‘, o che il Bayern Monaco non versi i 20 previsti per il riscatto del croato, tanto Nainggolan quanto Perisic si giocheranno nuovamente le loro chance in nerazzurro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>