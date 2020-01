CALCIOMERCATO INTER – Christian Eriksen a un passo dall’Inter? Non proprio, o almeno non per José Mourinho. L’allenatore del Tottenham, interrogato sulla possibile partenza del suo giocatore, non solo non ha dato per fatto il trasferimento alla sua ex squadra, ma ha anche negato la presenza di una offerta concreta. Strategia di facciata o verità?

