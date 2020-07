CALCIOMERCATO INTER – Marotta vicino ad altri tre colpi

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Non nasconde le lamentele, come di consueto, Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro non è soddisfatto della squadra e della stagione che sta concludendosi. Ecco perché Giuseppe Marotta ha intenzione di soddisfare ogni sua richiesta per il prossimo anno, sempre con lo stesso obiettivo: tornare a vincere. Tre colpi sono vicinissimi: il primo è come noto Sandro Tonali, che costerà 31,5 milioni dal Brescia; poi c’è Emerson che si proverà a ottenere per 24 milioni dal Chelsea e infine Marash Kumbulla, che l’Inter spera di prendere a 22,5 milioni dall’Hellas Verona. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓