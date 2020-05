CALCIOMERCATO INTER – Marotta ha 150mln: Dybala e non solo! / News

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Il campionato sembra pronto a riprendere, ma chi non si è mai fermato è il calciomercato. L’Inter è tra le protagonista. In uscita ha Lautaro Martinez, ormai destinato al Barcellona, pronto a pagare 80 milioni cash più una contropartita per aggiudicarsi il talento argentino. In più i nerazzurri dovrebbero incassare circa 70 milioni per Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain. Un totale da 150 milioni per Giuseppe Marotta, che già si sfrega le mani. Ovviamente in primis bisognerebbe prendere il sostituto di Lautaro e il sogno è sempre lo stesso: Paulo Dybala. La Juventus ha abbassato le pretese e con 72 milioni ce lo si può aggiudicare. Una cifra che consentirebbe all’Inter di effettuare anche altri due colpi in avanti. Per le ultime guarda il video.

