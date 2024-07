Inter, Marotta: “Orgogliosi di Calhanoglu. Bayern? Nessuna richiesta” | VIDEO

Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha parlato di Hakan Calhanoglu e della sua volontà di restare in nerazzurro. Le sue dichiarazioni

Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha parlato lunedì a Rimini, in occasione del Gran Galà di apertura del calciomercato estivo 2024. Per l'occasione, il dirigente ha espresso il suo parere sul centrocampista turco Hakan Calhanoglu, che ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro a dispetto dei 'rumors' che l'accostavano al Bayern Monaco. Ecco, in questo video, le dichiarazioni di Marotta