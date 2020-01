VIDEO INTER – Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa di Ashley Young, classe 1985, accostato in questi giorni all’Inter. Solskjaer ha lodato Young, in un periodo pieno di infortuni per i ‘Red Devils‘ e in pieno calciomercato. Ecco le dichiarazioni di Solskjaer su Young in conferenza nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

