Calciomercato Inter – Manchester City su Skriniar: la richiesta nerazzurra | News

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Manchester City di Pep Guardiola continua a seguire Milan Skriniar, classe 1995, difensore centrale slovacco dell’Inter. Già la scorsa estate i ‘Citizens‘ avevano provato ad insidiare i nerazzurri per portare l’ex Sampdoria in Inghilterra, ma la società di Via della Liberazione, all’epoca, lo aveva ritenuto incedibile.

Skriniar, infatti, potrebbe partire soltanto in presenza di un’offerta di quelle definite ‘irrinunciabili’. Per 70 milioni di euro in contanti, quindi, il corteggiamento del Manchester City per il difensore da sempre stimato da Guardiola potrebbe andare in porto. Sebbene, al momento, Antonio Conte, che presumibilmente perderà Diego Godín, non vorrebbe fare a meno di lui.

Il Manchester City, però, starebbe ragionando seriamente sull’opportunità o meno di presentare un’offerta di tale entità economica per Skriniar principalmente per due motivi: l’esclusione dalle coppe europee e gli introiti che non arrivano con il calcio fermo. Questi sono due fattori che influenzeranno il mercato del club inglese nel corso della prossima sessione.

Fattori che, di fatto, allontanano un po' Skriniar dall'Inghilterra e lo tengono sempre più saldo ai nerazzurri.