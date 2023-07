Inter, Vieri: “Manca un grande centravanti. Su Lukaku …” | VIDEO

Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha parlato del calciomercato dei nerazzurri ed anche di Romelu Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni

In occasione della tappa di Viareggio del Bobo Summer Tour di padel, l'ex attaccante di Inter e Juventus, Christian Vieri, ha parlato del calciomercato di nerazzurri e bianconeri. In particolare, Vieri si è soffermato sulla situazione di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per fine prestito dopo l'anno all'Inter, che ora flirta con la 'Vecchia Signora'. Guarda il video con le parole di Bobo a 'La Gazzetta dello Sport'