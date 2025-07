Calciomercato Inter, Lookman può cambiare volto ai nerazzurri | VIDEO

Ademola Lookman potrebbe lasciare l'Atalanta per l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Il nigeriano può essere devastante

Per questa sessione estiva di calciomercato, l'Inter ha messo gli occhi su Ademola Lookman dell'Atalanta, che alzerebbe non poco il livello del reparto offensivo della squadra di Cristian Chivu. Per portarlo via da Bergamo serviranno circa 50 milioni di euro. Il nigeriano è reduce da tre grandi stagioni tra Serie A e coppe europee e ci sono tre dati che rendono l'idea dell'impatto che potrà avere sui nerazzurri di Milano. Guarda il video di 'GazzettaTV'