Calciomercato Inter – Lautaro Martínez, torna in pista il Real Madrid | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – La trattativa tra Inter e Barcellona per il trasferimento di Lautaro Martínez, classe 1997, dai nerazzurri ai catalani vive, al momento, una fase di stand-by.

Il Barça resta sempre molto fiducioso sul suo arrivo e lascia trapelare che, al termine della stagione, il ‘Toro‘ argentino proverà ad andare alla rottura con l’Inter, spingendo per un suo trasferimento in Spagna per giocare con il connazionale Lionel Messi.

Anche Luís Suárez, attaccante uruguaiano del blaugrana, accoglierebbe a braccia aperte Lautaro Martínez: il ‘Pistolero‘, infatti, lo ha dichiarato senza mezzi termini oggi, rilasciando un’intervista in esclusiva ai microfoni del ‘Mundo Deportivo‘.

“In Italia sta facendo benissimo e non è semplice arrivando dall’Argentina. Se arriva, lo aiuteremo: è giovane e ha bisogno di gente con esperienza al suo fianco. Non è facile arrivare al Barça, bisogna apprendere dei concetti diversi rispetto a quelli a cui si è abituato”.

Attenzione, però, perché, al contempo, Eduardo Inda, giornalista molto vicino alle vicende che accadono intorno al Real Madrid, ha fatto sapere come anche i ‘Blancos‘ seguano con interesse Lautaro Martínez. L’ex Racing Club de Avellaneda, infatti, “piace molto” alla squadra della Capitale.

Ma il Real Madrid ha realmente chance di arrivare a Lautaro Martínez? "L'affare Achraf Hakimi – ha sentenziato, sicuro, Inda – può essere soltanto l'inizio …".