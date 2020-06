CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martinez, tanti altri club interessati

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – La telenovela Lautaro Martinez non arriva a un punto di svolta ed è destinata a continuare a lungo. Il Barcellona al momento sembra aver mollato la presa, visto che l’Inter non abbassa le pretese. La sensazione è che, in realtà, nelle prossime settimane il dialogo possa riprendere, anche perché Lautaro Martinez ha proprio nei blaugrana la priorità, affascinato dalla possibilità di giocare con Lionel Messi. Nel caso in cui, però, davvero saltasse tutto, su Lautaro Martinez potrebbero piombare tanti altri club: dal Real Madrid al Liverpool, passando per il Manchester United. Nella video news le ultime.

