CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martinez, più rinnovo che cessione

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Una stagione al centro dell’attenzione, trascorsa tra alti e bassi. Lautaro Martinez ha iniziato bene, poi le voci sul Barcellona lo hanno messo in difficoltà ed è calato vistosamente, salvo migliorare un po’ sul finire di stagione. Adesso può davvero pensare al futuro, che è ancora tutto da decidere. Il Barça ha leggermente mollato la presa, ma lo tiene sempre sott’occhio.

L’Inter se lo coccola ed è pronta a offrire il rinnovo, al momento più probabile di una cessione. Rinnovo senza clausola. La richiesta per ora sarebbe comunque da 111 milioni, ai quali è impossibile dire di no. Si possono comporre con contropartite, ma la parte cash deve essere almeno da 80 milioni. Nella video news (in alto) le ultime.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI CALHANOGLU >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>