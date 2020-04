Calciomercato Inter – Lautaro Martínez, la verità sul Barcellona | News

CALCIOMERCATO INTER – Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, sono tanti i club che pensano a Lautaro Martínez per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

L’attaccante argentino, classe 1997, autore di 16 gol in 31 gare tra campionato e coppe prima dello stop al calcio giocato per il coronavirus, è sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2023 ma può liberarsi previa pagamento dei 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

Lautaro Martínez piace in Premier League, al Liverpool ma, soprattutto, nella Liga, al Real Madrid e in particolare al Barcellona, la società che più di tutti lo sta corteggiando. A spazzare via le nubi sul suo futuro ci ha pensato però questa mattina Beto Yaqué, procuratore del ‘Toro‘, che ha ricordato:

“Va avanti come se nulla fosse, è concentrato sull’Inter: detto ciò, è contento perché sta facendo delle buone cose”, le parole dell’agente di Lautaro Martínez al ‘Mundo Deportivo‘. “Altre sfide dopo l’Inter? Non saprei, al momento pensa solo ai nerazzurri: ha cinque anni di contratto, le notizie su di lui vengono pubblicate esclusivamente su giornali”.

L'Inter, quindi, può stare tranquillo: l'ex Racing non sembra avere poi così tanta voglia di cambiare aria.