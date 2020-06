Calciomercato Inter – Lautaro Martínez, il Barça attacca Marotta | News

CALCIOMERCATO INTER – Il ‘caso’ Lautaro Martínez si arricchisce, oggi, di un nuovo capitolo. Il ‘Mundo Deportivo‘, popolare quotidiano sportivo iberico, citando fonti interne al Barcellona, ha infatti bollato come ‘non vere’ le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sulla scadenza della clausola rescissoria inserita nel contratto del ‘Toro‘ argentino.

Parlando ai microfoni di ‘Sky Sport‘, qualche giorno fa, Marotta aveva spiegato come, per Lautaro Martínez, l’Inter attendesse le decisioni del Barcellona: il calciatore, infatti, è definito incedibile dal club di Via della Liberazione, a meno che i catalani non versino la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Una clausola che, secondo Marotta, scadrebbe il prossimo 7 luglio.

Affermazione, questa, in Spagna definiscono come un tentativo di mettere pressione al Barça per concludere il prima possibile la trattativa per Lautaro Martínez. Il Barcellona è convinto come la scadenza di tale clausola sia fissata al 15 luglio ma anche come, alla fine, a conti fatti, il numero 10 dell’Inter si trasferirà in Catalogna a condizioni differenti.

La posizione del Barcellona, infatti, è sempre quella di offrire 70 milioni di euro in contanti più il cartellino dell'esterno mancino Junior Firpo, valutato 40.