Calciomercato Inter – Lautaro Martinez ha deciso: no al rinnovo | News

CALCIOMERCATO INTER – Il prossimo mercato si prepara ad avere un nuovo, grande, protagonista: Lautaro Martinez. L’argentino, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, ha deciso di comunicare all’Inter la propria volontà di non rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2023. Una decisione che, ovviamente, lo avvicina alla cessione e che è stata dettata dalla tentazione di poter andare a giocare con Lionel Messi al Barcellona, diventando l’erede di Luis Suarez, dopo che la Pulce lo ha chiamato.

L’Inter non vorrebbe cedere così facilmente, ma si sa che ormai nel calcio è difficile andare contro la volontà di un giocatore. Dunque, i nerazzurri sono pronti ad accettare il trasferimento, ma solo a determinate condizioni. Eccole. I nerazzurri hanno addirittura definito ridicola la proposta del Barcellona da 40 milioni cash più tre o quattro giovani contropartite e vorrebbero 90 milioni più uno o due giocatori. Insomma, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di scostarsi dalla clausola rescissoria da 111 milioni. La sensazione è che la trattativa andrà avanti a lungo, ma l’Inter sembra intenzionata a non mollare. Intanto il Milan sfida Juve e Inter per un gioiello LEGGI LA NOTIZIA >>>

