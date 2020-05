CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martinez al Barcellona se… / News

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Ormai è chiaro: il Barcellona ha messo nel mirino Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter è l’obiettivo numero uno del club spagnolo e si sa che quando i blaugrana si mettono in testa una cosa è difficile fargli cambiare idea. Lautaro è sponsorizzato dal connazionale Lionel Messi, non uno qualsiasi. Ecco perché il Barça è sicuro che possa essere un grande affare. L’Inter tuttavia non è intenzionata a lasciarlo andare tanto facilmente: Lautaro ha una clausola da 111 milioni e per i nerazzurri va rispettata o con solo cash o al massimo con qualche contropartita. Un aiuto per il Barcellona può arrivare dalla Juventus… Nella video news le ultime notizie. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓