Calciomercato Inter – Lautaro Martínez al Barcellona: le cifre | News

CALCIOMERCATO INTER – Il calcio in Italia è ripartito e l’Inter ha già fallito il primo obiettivo stagionale, quello di qualificarsi per la finale di Coppa Italia. Nell’1-1 dei nerazzurri a Napoli non ha di certo brillato Lautaro Martínez, classe 1997, attaccante argentino che, finora, in stagione ha segnato 16 gol.

Probabilmente sul ‘Toro‘ hanno pesato i numerosi ‘rumors‘ di calciomercato che, in questo periodo, lo vedono già proiettato con la testa al Barcellona, club con cui avrebbe già raggiunto un’intesa sull’ingaggio (12 milioni di euro netti l’anno) per le prossime cinque stagioni. Inter e Barça, però, dovranno definire i termini del trasferimento del calciatore per rendere tutto ufficiale ad agosto.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, l’Inter sarebbe andata incontro al Barcellona, che chiedeva uno sconto sulla clausola rescissoria di 111 milioni di euro inserita nel contratto di Lautaro Martínez ed avrebbe acconsentito alla partenza del suo numero 10 per 90 milioni di euro in contanti più una contropartita tecnica sulla quale le due società starebbero ancora discutendo.

Lautaro Martínez, quindi, terminerà la stagione all’Inter (con Antonio Conte che spera di ritrovare la miglior versione del suo bomber) e successivamente raggiungerà il connazionale Lionel Messi sulle ‘ramblas‘. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>